Master Day in Val di Fiemme Raccolti oltre 14mila euro per i pazienti oncologici

In Val di Fiemme si è svolto un evento chiamato Master Day, che ha visto la partecipazione di atleti e appassionati di sport sulla neve. Durante la giornata sono stati raccolti più di 14.000 euro destinati ai pazienti oncologici della zona. L'iniziativa ha unito sport e solidarietà, trasformando l’attività sulla neve in un supporto concreto per il sistema sanitario locale.

Sport e solidarietà si incontrano sulla neve e si trasformano in un aiuto concreto per la sanità locale. È di 14.049 euro il ricavato della prima edizione del Master Day, evento nazionale di sci andato in scena il 7 e 8 marzo sulle piste di Pampeago (Val di Fiemme, Trentino). La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in tre gare di slalom gigante e una di slalom speciale. Due giornate caratterizzate da una buona affluenza, a conferma della riuscita dell’iniziativa. L’obiettivo era chiaro: unire sport e socialità per sostenere le attività sanitarie dell’ Irccs Cancer Center di Reggio Emilia. I fondi raccolti, attraverso la Fondazione Grade, saranno destinati all’acquisto di macchinari per il Day Service, contribuendo così al miglioramento dei servizi offerti ai pazienti oncologici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Master Day in Val di Fiemme. Raccolti oltre 14mila euro per i pazienti oncologici Notizie correlate Solidarietà a Venegono: 1000 euro raccolti per aiutare i piccoli pazientiSabato 11 aprile, presso la biblioteca di piazza San Giorgio a Venegono Superiore, si è conclusa una giornata dedicata alla solidarietà che ha... Sanita’: al Cancer center del Gemelli Roma assistiti oltre 64 mila pazienti oncologici in 2025Il Comprehensive Cancer Center (Ccc) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs si conferma come una realtà solida e in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Master Day in Val di Fiemme. Raccolti oltre 14mila euro per i pazienti oncologici; Donati 14mila euro al Grade grazie al Master Day in Val di Fiemme; ‘Master Day’, sport e solidarietà: raccolti oltre 14mila euro per il Grade; Campionati italiani master di Ocean Racing: pioggia di medaglie per Reggio Calabria. Master Day in Val di Fiemme. Raccolti oltre 14mila euro per i pazienti oncologiciSport e solidarietà si incontrano sulla neve e si trasformano in un aiuto concreto per la sanità locale. È di 14.049 euro il ricavato della prima edizione del Master Day, evento nazionale di sci andat ... ilrestodelcarlino.it Donati 14mila euro al Grade grazie al Master Day in Val di FiemmeREGGIO EMILIA – Sport, gusto e solidarietà sulla neve si traducono in un aiuto concreto per la sanità del territorio. Ammonta a 14.049 euro il ricavato della prima edizione del Master Day, andata in ... reggionline.com Another day following the @FACEIT_OW League Master @ElMojitoGG - #Here4Views Live 20 CEST ttv/caster_boomstox x.com Vuoi costruire una carriera nei dati Partecipa al Virtual Open Day del Master in Data Management and Curation (MDMC) promosso per il terzo anno da Area Science Park e SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. 7 maggio | ore 16.00 - facebook.com facebook