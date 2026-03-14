Una vasta perturbazione sta interessando l’Italia portando più di 100 millimetri di pioggia in alcune zone e un metro di neve sulle Alpi. Le immagini satellitari mostrano chiaramente l’ingresso di questa perturbazione, che sta modificando le condizioni meteorologiche su gran parte del territorio. Il maltempo si fa sentire con intensità, provocando un deciso calo delle temperature e condizioni invernali.

Le immagini del satellite parlano chiaro: sull’Italia è in ingresso una estesa e forte perturbazione che riporterà un clima invernale ma soprattutto abbondanti piogge e tanta neve soprattutto sulle Alpi. Picchi superiori a 100 mm. Se il Nord-Ovest è già interessato da nubi compatte e dalle prime precipitazioni, il clou della fase di maltempo si avrà nel corso del fine settimana. Tra oggi e domani, specialmente su Liguria e Lombardia si aspettano quantitativi piovosi superiori ai 100 mm, ovvero maggiori a 100 litri d’acqua per metro quadrato. Almeno per la giornata di sabato 14 marzo andrà meglio al Centro-Sud ancora in “attesa” della perturbazione ma la pioggia non mancherà domenica soprattutto sulla Sicilia e le zone tirreniche, più al riparo le adriatiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torna il vero maltempo: oltre 100 mm di pioggia e un metro di neve, ecco dove

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