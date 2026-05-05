Maltempo diluvio a Massa e Carrara | 100 millimetri in poche ore La sindaca Evitate gli spostamenti

Nelle ultime ore a Massa e Carrara si sono registrati circa 100 millimetri di pioggia, causando disagi e preoccupazioni nella zona. La sindaca ha invitato i cittadini a evitare spostamenti non necessari a causa del maltempo. A Carrara è in vigore un’allerta di codice giallo per temporali, piogge intense e il rischio di mareggiate, come avviene in buona parte della regione Toscana.

Firenze, 5 maggio 2026 – Preoccupano le condizioni meteo a Carrara, dove è in corso un'allerta di codice giallo per piogge, temporali e rischio di mareggiate come in buona parte della Toscana. La sindaca Serena Arrighi si rivolge ai suoi concittadini sui social chiedendo di "evitare gli spostamenti non necessari nelle prossime ore". D'altra parte, fa sapere la sindaca, "questa mattina sono già caduti sul territorio comunale circa 80 millimetri di pioggia e l'arrivo di un'altra forte cella temporalesca è previsto nelle prossime ore. Si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari fino alla fine della perturbazione". In base a quanto diramato dalla protezione civile regionale, l'allerta insisterà fino alla mezzanotte.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo, diluvio a Massa e Carrara: 100 millimetri in poche ore. La sindaca. “Evitate gli spostamenti” Notizie correlate Maltempo in Abruzzo, piogge intense nel Teramano: oltre 100 millimetri in poche oreL’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia non ha risparmiato l’Abruzzo, con precipitazioni particolarmente intense lungo il versante... Massa-Carrara: pioggia e calo termico, il maltempo colpisce l’AppenninoIl tempo sulla provincia di Massa-Carrara si farà instabile questo martedì 21 aprile, con una mattinata caratterizzata da nubi persistenti e l’arrivo...