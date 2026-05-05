Massa opposizioni al Prefetto | Convocazione Consiglio fuori legge

Le opposizioni a Massa hanno denunciato che la convocazione del Consiglio comunale, incentrata sulla sicurezza urbana, sarebbe stata effettuata in modo non conforme alla legge. Secondo quanto riferiscono, la seduta è stata spostata in una data e in un luogo che non rispettano le procedure previste, sollevando dubbi sulla legittimità dell’atto. Il Prefetto ha deciso di intervenire per chiarire la regolarità della convocazione.

? Cosa scoprirai Perché il Prefetto deve intervenire sulla convocazione del Consiglio?. Chi ha deciso di spostare la seduta sulla sicurezza urbana?. Come influisce questo ritardo sulla gestione della sicurezza a Massa?. Quali regole ha violato il Presidente secondo le opposizioni?.? In Breve Richiesta di seduta protocollata il 16 aprile per discutere sicurezza urbana.. Presidente Incoronato propone nuova data per il 12 o 13 maggio.. Terzo ricorso al prefetto in un anno per attivare poteri sostitutivi.. Contesto legato alla morte del cittadino Giacomo Bongiorni.. Il Polo progressista e di sinistra ha inviato una richiesta formale al prefetto di Massa-Carrara per far convocare il Consiglio comunale di Massa, lamentando il superamento dei termini previsti dalla legge.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa, opposizioni al Prefetto: “Convocazione Consiglio fuori legge Notizie correlate Leggi anche: Consiglio Comunale di Solofra: la convocazione c’è ma qualcosa non quadra. La parola passa al Prefetto Epatite A, il sindaco di Pozzuoli scrive al Prefetto: chiesta la convocazione urgente di un tavolo istituzionale"Egregio Signor Prefetto, con la presente lettera desidero sottoporre alla sua attenzione le crescenti difficoltà, che il comparto della pesca,...