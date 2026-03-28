Epatite A il sindaco di Pozzuoli scrive al Prefetto | chiesta la convocazione urgente di un tavolo istituzionale
Il sindaco di Pozzuoli ha inviato una comunicazione al Prefetto per richiedere la convocazione immediata di un tavolo istituzionale riguardo alla diffusione dell’epatite A nei Campi Flegrei. La richiesta si basa sull’attenzione dedicata alla situazione attuale, che coinvolge diverse aree della regione. La questione è stata sollevata con l’obiettivo di coordinare le eventuali misure di intervento e di informare la popolazione.
"Egregio Signor Prefetto, con la presente lettera desidero sottoporre alla sua attenzione le crescenti difficoltà, che il comparto della pesca, vendita e ristorazione dei Campi Flegrei sta affrontando, in seguito al recente divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi, introdotto per fronteggiare i casi di epatite A registrati sul territorio. Pur comprendendo pienamente la necessità di tutelare la salute pubblica e di adottare misure tempestive ed efficaci, è altrettanto evidente come tali provvedimenti stiano producendo un impatto significativo su un settore economico già fragile, che rappresenta una componente essenziale dell’identità e dell’attrattività turistica della nostra area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Articoli correlati
Casi di Epatite A, il sindaco di Pozzuoli scrive al prefetto: “Evitare gli allarmismi, impatto su ristoranti e pescherie”Il sindaco di Pozzuoli chiede un tavolo in Prefettura con Asl e Comuni per gestire l’epatite A e sostenere pesca e ristorazione.
Accoltellamento in via Sassi. L'Amministrazione: "Episodio grave, chiesta convocazione urgente del Tavolo sicurezza"Dopo l'accoltellamento di un 20enne rimasto gravemente ferito sabato sera in via Sassi, l'Amministrazione comunale interviene parlando di episodio...
Approfondimenti e contenuti su Epatite A il sindaco di Pozzuoli scrive...
Temi più discussi: Epatite A: ordinanza del Sindaco; Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; L'ordinanza del sindaco di Napoli Manfredi per l'allarme Epatite A: Vietato il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici; Epatite A, il sindaco di Torre del Greco: Divieto assoluto di vendita e consumo di frutti di mare crudi.
Casi di Epatite A, il sindaco di Pozzuoli scrive al prefetto: Evitare gli allarmismi, impatto su ristoranti e pescherieIl sindaco di Pozzuoli chiede un tavolo in Prefettura con Asl e Comuni per gestire l’epatite A e sostenere pesca e ristorazione ... fanpage.it
Casi di Epatite A, il sindaco di Bacoli: Indagine sulle cozze estereIl sindaco Josi Della Ragione è intervenuto in difesa della sua città e dei suoi cittadini. La Procura e il Nas di Napoli stanno indagando sulla vendita dei frutti di mare ... internapoli.it
Il sindaco di Pozzuoli chiede un tavolo in Prefettura con Asl e Comuni per gestire l’epatite A e sostenere pesca e ristorazione. - facebook.com facebook
Epatite A, il sindaco di Pozzuoli scrive al Prefetto: «Allarmismo eccessivo, ristoranti e pescherie KO» x.com