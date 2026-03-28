Il sindaco di Pozzuoli ha inviato una comunicazione al Prefetto per richiedere la convocazione immediata di un tavolo istituzionale riguardo alla diffusione dell’epatite A nei Campi Flegrei. La richiesta si basa sull’attenzione dedicata alla situazione attuale, che coinvolge diverse aree della regione. La questione è stata sollevata con l’obiettivo di coordinare le eventuali misure di intervento e di informare la popolazione.

"Egregio Signor Prefetto, con la presente lettera desidero sottoporre alla sua attenzione le crescenti difficoltà, che il comparto della pesca, vendita e ristorazione dei Campi Flegrei sta affrontando, in seguito al recente divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi, introdotto per fronteggiare i casi di epatite A registrati sul territorio. Pur comprendendo pienamente la necessità di tutelare la salute pubblica e di adottare misure tempestive ed efficaci, è altrettanto evidente come tali provvedimenti stiano producendo un impatto significativo su un settore economico già fragile, che rappresenta una componente essenziale dell’identità e dell’attrattività turistica della nostra area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Epatite A, il sindaco di Pozzuoli scrive al Prefetto: chiesta la convocazione urgente di un tavolo istituzionale

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