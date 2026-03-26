Il consiglio comunale di Solofra è stato convocato per il 13 aprile, seguito da una seconda convocazione nei giorni successivi. Tuttavia, ci sono alcune incongruenze nelle comunicazioni ufficiali riguardo alla convocazione, che hanno portato a un intervento da parte del Prefetto. La seduta era attesa, ma i dettagli sulla sua effettiva realizzazione sembrano ancora poco chiari.

Tempo di lettura: 2 minuti Era attesa, doveva arrivare e alla fine così è stato. Convocato il consiglio comunale a Solofra nei giorni del 13 di aprile, per la prima, e del successivo per la seconda convocazione. Tanti i punti all’ordine del giorno, compreso quello che ha portato alla situazione di caos in cui ci si trova da un po’ di tempo a questa parte: l ‘approvazione del bilancio preventivo. L’ago della bilancia che ha portato il sindaco Moretti a trovarsi, di colpo, senza avere la maggioranza dei consensi con una bocciatura importante che ha costretto il Prefetto a prendere in mano la situazione e chiedere i 20 giorni per rimettere in sesto la maggioranza e proseguire, pena lo scioglimento e conseguenti elezioni successive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consiglio Comunale di Solofra: la convocazione c’è ma qualcosa non quadra. La parola passa al Prefetto

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