Massa la partita finisce ma la violenza continua | arrestati due ultras della Massese

Nella mattinata di lunedì 5 maggio, due persone sono state fermate dalla polizia nella città di Massa, accusate di aver preso parte ai disordini avvenuti dopo la partita di calcio tra la squadra locale e la Larcianese, disputata domenica 3 maggio. Gli arresti sono stati effettuati al termine di un’indagine condotta dalla Digos, che ha identificato gli individui coinvolti negli atti di violenza successivi alla gara.

MASSA – Due ultras della Massese sono stati arrestati dalla Digos nella mattinata di lunedì 5 maggio per i disordini scoppiati al termine del playout contro la Larcianese, disputato domenica (3 maggio). I due, italiani di 23 e 34 anni, sono ritenuti responsabili di aver partecipato al lancio di oggetti contro le forze dell’ordine al termine dell’incontro e sono accusati di violenza a pubblico ufficiale in concorso con altri soggetti ancora in corso di identificazione. Come sono stati identificati. Al termine della partita un gruppo di tifosi aveva aggredito le forze dell’ordine con un fitto lancio di oggetti. Gli investigatori della Digos hanno immediatamente avviato l’analisi delle immagini raccolte dalla polizia scientifica, riuscendo a identificare in tempi rapidi i due presunti responsabili.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Massa, la partita finisce ma la violenza continua: arrestati due ultras della Massese Notizie correlate Scontri dopo la partita, arrestati due ultras della Massese: sono accusati di aver lanciato oggetti contro la poliziaMassa, 5 maggio 2026 – Arrivano i primi provvedimenti dopo gli scontri che hanno caratterizzato il finale di Massese-Larcianese, gara andata in scena... Due ultras arrestati dopo Carrarese Spezia per gli scontri con la poliziaLa Spezia, 8 aprile 2026 - Tensione e violenza al termine di Carrarese-Spezia, lunedì 6 aprile, quando un gruppo di circa cinquanta ultras spezzini... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Eccellenza A. Assurdo a Massa: giocatori presi a cinghiate e schiaffi dai propri tifosi; Massese retrocessa, scoppia il caos. Ultras scatenati lanciano bottiglie. Polizia in assetto anti sommossa; La Larcianese vince al Vitali: Massese retrocessa in Promozione; Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, indagato per rissa anche il cognato della vittima: Atto dovuto. Cosa cercano gli inquirenti. Dimagrimento VS Massa muscolare: sei sicuro di star mangiando gli alimenti GIUSTI per il TUO obiettivo Sui social vedi continuamente liste di """"cibi permessi"""" e """"cibi proibiti"""", ma la verità è che non esistono alimenti """"buoni"""" o """"cattivi"""" in ass - facebook.com facebook