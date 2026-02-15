Previsti temporali forti emessa allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

Il centro funzionale d’Abruzzo ha emesso un’allerta gialla perché temporali intensi sono in arrivo domenica 15 febbraio, causando possibili allagamenti e smottamenti nelle zone del Tordino-Vomano, del Pescara e del basso Sangro. La perturbazione porterà piogge abbondanti e raffiche di vento, che potrebbero mettere a rischio le strutture e la viabilità locale.

Come segnala il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, domenica il vortice attraverserà il centro-sud Italia e rinnoverà condizioni di instabilità sulla nostra regione, mentre l'afflusso di correnti più fresche settentrionali determinerà un calo delle temperature e della quota neve, intorno ai 11001200 metri. Le temperature massime a Pescara non supereranno gli 11 gradi mentre soffieranno forti venti nordorientali richiamati dal centro del vortice sul Tirreno. In serata la perturbazione si allontanerà verso le regioni meridionali della nostra penisola e il tempo in Abruzzo andrà migliorando, con fenomeni in attenuazione e prime schiarite.