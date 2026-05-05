Marvel Tokon combattono anche Hulk e Black Panther

Sony Interactive Entertainment e lo studio Arc System Works hanno annunciato ufficialmente MARVEL Tokon, un nuovo gioco di combattimento in uscita la prossima estate. Il titolo prevede battaglie a squadre di quattro personaggi ciascuna, e tra i personaggi confermati ci sono Hulk e Black Panther. La comunicazione è avvenuta attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli su modalità di gioco o personaggi aggiuntivi.

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e lo studio Arc System Works hanno svelato nuovi dettagli su MARVEL Tokon: Fighting Souls, il picchiaduro tag-team quattro-contro-quattro atteso per la prossima estate. L'aggiornamento del roster vede l'ingresso di Hulk e Black Panther, che si uniscono ai già noti Captain America e Iron Man per formare la squadra denominata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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