Black Panther 3 | Delroy Lindo apre al debutto nell’MCU con Ryan Coogler

Delroy Lindo si prepara a entrare nel Marvel Cinematic Universe con il terzo capitolo di Black Panther, diretto da Ryan Coogler. Mentre il regista festeggia il successo del suo ultimo film horror, Sinners, i fan Marvel sono già concentrati sulle novità e sui dettagli che riguardano il nuovo film. La produzione di Black Panther 3 sta iniziando a prendere forma, con il cast e il team di lavoratori coinvolti.

Il futuro del Wakanda comincia a delinearsi. Mentre Ryan Coogler si gode il successo del suo horror del 2025, Sinners, l’attenzione dei fan Marvel è già proiettata verso Black Panther 3. Tra grandi ritorni e nuovi ingressi leggendari, spunta ora il nome di un altro veterano del cinema: Delroy Lindo. L’attore, che ha collaborato con Coogler proprio in Sinners, ha espresso apertamente il desiderio di entrare a far parte del franchise di Pantera Nera, alimentando le speculazioni sul cast del prossimo capitolo della saga. Delroy Lindo in Black Panther 3? La conversazione con Coogler. In una recente intervista rilasciata a ComicBookMovie, Delroy Lindo (73 anni) ha rivelato di aver discusso con il regista riguardo a un possibile debutto nell’MCU. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

