Discoteca Black Panther lavoratori a nero e carenze nella sicurezza | chiusa

La discoteca Black Panther nel Padovano è stata chiusa dopo che le autorità hanno scoperto irregolarità sul lavoro e problemi di sicurezza. Durante un controllo, sono stati trovati cinque dipendenti senza contratto e la capienza del locale era superiore ai limiti previsti. Inoltre, sono emerse mancanze nelle misure antincendio, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti.

Black Panther chiusa: lavoro nero e sicurezza a rischio nella notte veneta. La discoteca Black Panther, storico locale notturno nel Padovano, è stata chiusa a tempo indeterminato dalle autorità a seguito di un'ispezione che ha rivelato irregolarità significative: cinque lavoratori impiegati senza contratto, superamento della capienza massima consentita e carenze nella sicurezza antincendio. L'intervento si inserisce in un contesto di controlli nazionali intensificati dopo la tragedia avvenuta in Svizzera, a Crans-Montana, dove un incendio aveva causato la morte di 41 persone.