Martina Bartolomei sul podio in Coppa del Mondo nello skeet ad Almaty!

Nella tappa di Almaty della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, Martina Bartolomei si è piazzata terza nella finale femminile di skeet. La competizione si è svolta in Kazakistan e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni. La finale si è conclusa con la vittoria di due concorrenti, lasciando l’italiana sul podio.

Si apre con un podio per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale dello skeet individuale femminile, infatti, si classifica terza Martina Bartolomei. L’ultimo atto vede il successo della kazaka Assem Orynbay, che eguaglia il record del mondo con 3336 e batte nel duello finale la cinese Jiang Yiting, che si ferma a quota 30. Sale sul gradino più basso del podio l’azzurra Martina Bartolomei, uscita di scena in terza posizione con 2732. Si ferma ai piedi del podio la cipriota Anastasia Eleftheriou, eliminata in quarta posizione con 2428, mentre dopo 24 piattelli vengono escluse la messicana Gabriela Rodriguez, quinta a quota 21, e l’ azera Nurlana Jafarova, sesta con 18.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Martina Bartolomei sul podio in Coppa del Mondo nello skeet ad Almaty! Notizie correlate Tiro a volo, podio di Martina Bartolomei nello skeet femminile ad AlmatySi apre con un podio per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale... Tiro a volo, Martina Bartolomei approda in finale nello skeet ad AlmatyCi sarà un’azzurra in finale nello skeet femminile nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, in Kazakistan: Martina Bartolomei... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Coppa del Mondo Skeet 2026: Martina Bartolomei in finale ad Almaty. Tiro a volo, podio di Martina Bartolomei nello skeet femminile ad AlmatySi apre con un podio per l'Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale dello ... oasport.it Tiro a volo, Martina Bartolomei approda in finale nello skeet ad AlmatyCi sarà un'azzurra in finale nello skeet femminile nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, in Kazakistan: Martina Bartolomei ... oasport.it