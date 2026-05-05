Marta Kostyuk annuncia il ritiro dall’Open d’Italia con un comunicato ufficiale

Marta Kostyuk ha comunicato ufficialmente il suo ritiro dall’Open d’Italia attraverso un comunicato. La tennista ha deciso di non partecipare al torneo, interrompendo così la sua presenza nell’evento. La decisione è stata resa nota in modo formale, senza ulteriori dettagli pubblicati. L’assenza della giocatrice sarà evidente nel quadro del torneo in programma.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marta Kostyuk, la promettente tennista ucraina, ha recentemente visto interrompersi le sue ambizioni di conquistare titoli WTA 1000 consecutivi. Dopo aver fatto scalpore nel circuito vincendo il suo primo grande titolo al Madrid Open, battendo Mirra Andreeva in finale, le sue aspettative per il torneo di Roma sono state bruscamente frenate. In un post su Instagram, Kostyuk ha rivelato l’intensità delle sue emozioni riguardo alla vittoria a Madrid, descrivendola come un “sogno diventato realtà”. Per lei, questo trionfo rappresentava uno dei momenti culminanti della sua giovane carriera.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marta Kostyuk annuncia il ritiro dall’Open d’Italia con un comunicato ufficiale. Notizie correlate Marta Kostyuk: dall’oro junior alla sfida del Madrid Open? Cosa scoprirai Come ha gestito le sirene antiaeree durante gli allenamenti a Kiev? Perché la sua postura politica contro gli atleti russi è... Marcelino Villarreal, è finita! Il club annuncia l’addio a fine stagione con un comunicato ufficialeCalciomercato Roma, colpo Alajbegovic grazie a…Pjanic! La (lunga) lista delle cessioni estive di Gasperini Provedel Bologna, i felsinei accelerano:... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tennis: Marta Kostyuk sul trono a Madrid | blue News; Marta Kostyuk vince il WTA 1000 di Madrid 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi; Diretta Mirra Andreeva - Marta Kostyuk - Women Single - Madrid Open 2026; L’ultima partita di Stan Wawrinka sarà a Basilea. Marta Kostyuk annuncia il ritiro dall’Open d’Italia con un comunicato ufficiale.Marta Kostyuk, la promettente tennista ucraina, ha recentemente visto interrompersi le sue ambizioni di conquistare titoli WTA 1000 consecutivi. Dopo aver fatto scalpore nel circuito vincendo il suo p ... napolipiu.com WTA Madrid: salto mortale Kostyuk! Batte Andreeva in due set e vince il suo primo 1000Tennis - WTA | L’atleta di Kiev non si ferma più e centra l’alloro più bello della carriera contro una rivale in cattiva giornata in una finale condizionata dal vento ... ubitennis.com Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Marta Kostyuk in top 15 - facebook.com facebook RT @SuperTennisTv: Il backflip della vittoria di Marta Kostyuk x.com