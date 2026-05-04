Marcelino Villarreal è finita! Il club annuncia l’addio a fine stagione con un comunicato ufficiale
Il club ha comunicato ufficialmente che Marcelino Villarreal lascerà la squadra alla fine della stagione. Dopo aver trascorso un periodo come allenatore, il tecnico ha deciso di lasciare l’incarico. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale del club, che ha confermato l’addio di Villarreal al termine dell’attuale campionato. La decisione è stata resa nota prima della conclusione della stagione sportiva.
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