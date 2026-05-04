Il club ha comunicato ufficialmente che Marcelino Villarreal lascerà la squadra alla fine della stagione. Dopo aver trascorso un periodo come allenatore, il tecnico ha deciso di lasciare l’incarico. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale del club, che ha confermato l’addio di Villarreal al termine dell’attuale campionato. La decisione è stata resa nota prima della conclusione della stagione sportiva.

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© Calcionews24.com - Marcelino Villarreal, è finita! Il club annuncia l’addio a fine stagione con un comunicato ufficiale

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