Marta Kostyuk, tennista ucraina, ha recentemente partecipato al Madrid Open dopo aver vinto il titolo juniores. Durante gli allenamenti a Kiev, ha affrontato le difficoltà legate alle sirene antiaeree, che interrompevano spesso le sessioni di allenamento. La sua posizione politica nei confronti degli atleti russi ha suscitato discussioni, creando opinioni contrastanti nel mondo dello sport.

? Cosa scoprirai Come ha gestito le sirene antiaeree durante gli allenamenti a Kiev?. Perché la sua postura politica contro gli atleti russi è controversa?. Quali lacune tecniche le impediscono di battere Sabalenka e Rybakina?. Come può la sua fondazione aiutare i bambini ucraini nel tennis?.? In Breve Vittoria singolare Australian Open junior 2017 e doppio US Open con Olga Danilova. Bilancio 2026 con 17 vittorie su 21 incontri e 4-3 contro top 10. Impegno civile tramite fondazione familiare per bambini ucraini e supporto psicologico. Allenamento con coach Sandra Zanewska per contrastare la potenza di Sabalenka e Rybakina. Il Mutua Madrid Open attira l’attenzione del circuito WTA con la presenza di Marta Kostyuk, un’outsider che punta al quinto torneo 1000 della stagione 2026 dopo il successo di Karolina Muchova a Doha.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marta Kostyuk: dall’oro junior alla sfida del Madrid Open

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