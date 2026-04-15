Banca Credito Popolare cda presenta lista rinnovamento Crosta sarà ad

Il consiglio di amministrazione di una banca ha presentato una lista di candidati per il rinnovo, includendo professionisti con esperienza nel settore bancario. Tra le novità annunciate, viene istituita la figura dell’amministratore delegato, che sarà l’attuale direttore generale. La sua nomina è collegata a un piano di risanamento in corso, con un ruolo centrale nel processo di rinnovamento dell’istituto.

Una lista con candidati di " comprovata esperienza nel settore bancario " e l'istituzione della figura dell'amministratore delegato che sarà l'attuale dg e artefice del risanamento Mario Crosta. La Banca di Credito Popolare compie un altro passo avanti nel processo di rilancio avviato con i commissari in 'affiancamento' nominati dalla Banca d'Italia. Per il triennio 2026-2028, è stata depositata un'unica lista, presentata dal consiglio di amministrazione uscente che dovrà passare al vaglio dei soci nell'assemblea convocata per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e per il giorno 5 maggio 2026 in seconda convocazione. I candidati, "sono espressione del mondo accademico, delle professioni e del settore economico e finanziario del territorio e della comunità di riferimento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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