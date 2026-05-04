marianna madia lascia il pd e passa a italia viva

Marianna Madia ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico per passare a Italia Viva. Le conversazioni tra la deputata e il nuovo partito erano in corso da diversi mesi, poiché Madia aveva poche possibilità di essere ricandidata nelle liste del Pd, che sono state decise dalla segretaria del partito. La decisione riguarda quindi il suo futuro politico e le candidature nelle prossime elezioni.

La deputata ed ex ministraMarianna Madia lascia il Pd per approdare, da indipendente, al gruppo parlamentare di Italia Viva. La decisione era nell’aria già da tempo ed è stata ufficializzata questa mattina. Romana, 45 anni, Madia è deputata con il Pd alla Camera dal 2008, nonché una degli esponenti della compagine politica più legati al leader di Iv Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della Semplificazione e della Pubblica amministrazione, carica confermata anche nel successivo esecutivo guidato da Paolo Gentiloni. Nel 2018, per qualche mese, è stata anche portavoce del Nazareno. Le interlocuzioni traMadia e Italia Viva erano in corso da mesi, giacché la deputata ha poche possibilità di essere ricandidata nelle liste del Pd decise dalla segretaria Elly Schlein, di cui è all’opposizione interna.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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