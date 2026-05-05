Marianna Aprile si è sposata con Cristiano Peddis | il matrimonio della giornalista di In Onda su La7

Il 2 maggio scorso, pochi giorni prima del suo cinquantesimo compleanno, la giornalista Marianna Aprile si è sposata con il compagno Cristiano Peddis. La cerimonia si è svolta in una località non specificata, con amici e familiari presenti. La notizia è stata confermata dalla stessa Aprile, che ha condiviso alcuni dettagli sui social network. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in privato, senza ulteriori commenti pubblici.

Marianna Aprile ha sposato il suo compagno Cristiano Peddis il 2 maggio scorso, il giorno prima del suo 50esimo compleanno. La giornalista di In Onda su La7 è stata fidanzata con lui per due anni e ora è convolata a nozze. Una cerimonia discreta e intima, con pochi amici sinceri. Nessuna lista di nozze, solo regali piccoli perché "la casa contiene già due vite ingombranti".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Marianna Aprile, la giornalista si sposa a 50 anni: "Tanto tempo sola, ero felice. Ma lui, Cristiano, meritava un cambio vita" Marianna Aprile, conduttrice di In onda, si sposa il 2 maggioIl 2 maggio la conduttrice di In Onda, Marianna Aprile, convolerà a nozze con l'editor Cristiano, a sposarli Alessio Viola, amico fraterno della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In Onda, Marianna Aprile, Luca Telese la replica del 26/4/2026; Marianna Aprile a Palazzo Ducale presenta La promessa; Marianna Aprile , La Promessa, Rizzoli 2026; Marianna Aprile a Genova per presentare il libro La promessa. Marianna Aprile si è sposata con Cristiano Peddis: il matrimonio della giornalista di In Onda su La7Marianna Aprile ha sposato il suo compagno Cristiano Peddis il 2 maggio scorso, il giorno prima del suo 50esimo compleanno ... fanpage.it Marianna Aprile si è sposata: la foto delle nozze su InstagramMarianna Aprile si è sposata nel giorno del suo 50° compleanno: la giornalista di In Onda ha condiviso la prima foto delle nozze su Instagram. tvblog.it Radio 24. . Oggi, 2 maggio, Marco Pannella avrebbe compiuto 96 anni e nella puntata odierna di Amici e Nemici, Daniele Bellasio e Marianna Aprile hanno dedicato ampio spazio al fondatore del Partito Radicale. Per mantenere vivo il ricordo di una delle figu - facebook.com facebook Buon 25 aprile. Festeggiamo la Liberazione e la caduta del nazifascismo (e no, non i caduti nazifascisti, signor Presidente) x.com