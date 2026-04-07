Marianna Aprile la giornalista si sposa a 50 anni | Tanto tempo sola ero felice Ma lui Cristiano meritava un cambio vita

Il 2 maggio, giorno in cui compie 50 anni, la giornalista celebra il suo matrimonio con l’uomo con cui convive da tempo. La decisione di sposarsi arriva dopo un periodo di vita da sola, durante il quale si è dichiarata felice. La donna ha spiegato di aver scelto quella data con un mix di intenzioni, tra affetto e consapevolezza del cambiamento.

Il matrimonio è previsto per il 2 maggio. A celebrare le nozze sarà Alessio Viola, giornalista di SkyTg24 e amico da 25 anni Una data scelta con malizia e tenerezza insieme. Marianna Aprile si sposa il 2 maggio, in coincidenza con l’arrivo dei suoi 50 anni. “Così, a mezzanotte, posso dissimulare il compleanno”, scherza. Un matrimonio che arriva dopo una lunga riservatezza sulla vita privata e che, proprio per questo, colpisce: per la prima volta la giornalista fa anche il nome del compagno, Cristiano, un editor. A celebrare le nozze sarà Alessio Viola, giornalista di SkyTg24 e amico di Aprile da 25 anni. Alla domanda sul perché di un primo matrimonio “così tardi”, Aprile risponde senza costruire una teoria: “Le cose succedono”, dice nell'intervista con cui annuncia le nozze, rilasciata al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Today.it

Filippo Ongaro e il cambio di mentalità che aggiunge vita agli anni: «Si può dire: “Quando avrò risolto tutti i problemi sarò felice” oppure “Quando sarò felice avrò risolto tutti i problemi”»Dottor Ongaro, qual è il «mindset» attualmente più diffuso e in che senso necessità di un cambiamento? «Viviamo una sorta di attrito: da un lato...

Bublik ora è un top del tennis, ma non rinnega il passato: “Ero felice, non ho sprecato il mio tempo”Bublik è al terzo turno degli Australian Open, il tennista kazako è in rotta di collisione con Alcaraz.

Temi più discussi: Marianna Aprile: Compio 50 anni e sposo Cristiano, lui è le mie chiavi di casa. Volevo fare la toga rossa, non stare in televisione. Piango spesso; Terremoto Forza Italia, Aprile: Marina Berlusconi ha mostrato il suo peso sul partito, ma Tajani non trema; Reggio, riparte l’attività sociale e culturale di ‘Incontriamoci sempre ODV’; In altre parole su La7, gli ospiti del 28 marzo da Gad Lerner a Rosy Bindi.

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Sabato alle 8:30 torna “Amici e Nemici” con una puntata speciale per #Pasqua. Insieme a Marianna Aprile e Daniele Bellasio parleremo come sempre di #attualità, ma con un focus sui #libri. Ascolta qui: tinyurl.com/2psc3s6d x.com