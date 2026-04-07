Il 2 maggio si terrà il matrimonio della conduttrice di In Onda, Marianna Aprile, con l'editor Cristiano. La cerimonia sarà officiata da Alessio Viola, amico di lunga data della giornalista. La notizia è stata confermata da diversi media e si attende che la coppia celebri il lieto evento in una località ancora non resa nota. La conduttrice è nota per la sua carriera nel settore televisivo.

Il 2 maggio la conduttrice di In Onda, Marianna Aprile, convolerà a nozze con l'editor Cristiano, a sposarli Alessio Viola, amico fraterno della giornalista Marianna Aprilepresto si sposerà, la giornalista diIn ondasta vivendo un momento felice della sua carriera e della sua vita sentimentale tanto cheha deciso di convolare a nozze con Cristianoche fa l’editor. AlCorriere della SeraMarianna Aprileannuncia le nozze con Cristiano:“Lui fa l’editor, si chiama Cristiano, e ci siamo conosciuti perché mi aveva contattato prima della pandemia per chiedermi un libro. Non se n’era fatto nulla. Però, da lì, ci siamo scritti ogni tanto, finché l’ho rivisto a una festa a cui non volevo andare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marianna Aprile, conduttrice di In onda, si sposa il 2 maggio

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Nicola Porro. . L'ultimatum degli Stati uniti e il jet fuel che manca, così come mancano 450 chili di uranio arricchito all'appello. La battaglie sulle nomine delle partecipate by Ducci. Il contnzioso tributario è mini. Marianna Aprile voleva fare la toga rossa, giuro h - facebook.com facebook

Sabato alle 8:30 torna “Amici e Nemici” con una puntata speciale per #Pasqua. Insieme a Marianna Aprile e Daniele Bellasio parleremo come sempre di #attualità, ma con un focus sui #libri. Ascolta qui: tinyurl.com/2psc3s6d x.com