MariaCeleste si rivolge ad AndreaX dicendo che è completamente fuori asse. Nel frattempo, Carlo giace addormentato sotto l’ombrellone, con la bocca appena aperta, senza che sia chiaro se sia un bambino o un anziano. MariaCeleste osserva Carlo e riflette sul fatto che il mare non cura nulla, ma a volte sposta semplicemente il dolore di qualche metro più in là.

Carlo dorme, sotto l’ombrellone, con la bocca appena aperta, un bambino o un vecchio? MariaCeleste lo guarda e pensa che il mare non guarisce niente, però, a volte, sposta il dolore di qualche metro più in là. Basta quello. Basta vedere Carlo con il volto un po’ meno grigio, i piedi nella sabbia, il respiro regolare. La sera si rientra. Lei ha una cena da amici. “Arriverò tardi e vi raccomando, cose leggere”. Quindi il solito piatto di hummus al centro tavola servito con pane gluten free bruschettato. Che botta di vita! Ci va, e le sembra tutto sbagliato, il vino, la gente che dice: “Che bello rivedersi dopo tanto tempo!” senza guardarsi per davvero.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - MariaCeleste ad AndreaX: “Tu sei completamente fuori asse”

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