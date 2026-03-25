Tu sei fuori Grande Fratello Vip l’annuncio ufficiale di Ilary Blasi

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi, sono avvenuti diversi scontri e momenti di tensione tra i concorrenti. La conduttrice ha annunciato ufficialmente l’uscita di un concorrente, che ha lasciato la casa tra applausi e reazioni miste da parte del pubblico. La puntata si è conclusa con l’annuncio della decisione e con i concorrenti che hanno reagito alle novità.

Si è conclusa tra tensioni, scontri accesi e momenti di forte emotività la terza puntata del Grande Fratello Vip 8, il reality show condotto da Ilary Blasi con il supporto in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una serata particolarmente intensa, fin dalle prime battute, quando la conduttrice ha ricordato i nomi dei concorrenti inizialmente a rischio eliminazione: Dario Cassini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Francesca Manzini, Nicolò Brigante, Raimondo Todaro e Paola Caruso. Il clima nella Casa si è subito acceso con una controversia che ha visto protagonisti Dario Cassini e Antonella Elia. Al centro della discussione, alcune pillole per la pressione del comico ritrovate nel beauty della Elia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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