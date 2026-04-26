Tu sei fuori Amici 25 cacciato all’improvviso | l’allievo sconvolto dalla notizia

Durante la puntata del 25 aprile 2026 di Amici, uno degli allievi è stato improvvisamente eliminato dal talent show, suscitando sorpresa tra gli altri partecipanti. La conduttrice ha annunciato la decisione in diretta, interrompendo la serata con un colpo di scena inatteso. La puntata si è svolta con diverse sfide tra i concorrenti, lasciando spazio a momenti di tensione e discussioni tra i presenti.

La serata del 25 aprile 2026 ha riportato sotto i riflettori il serale di Amici, con Maria De Filippi alla guida di una puntata ricca di tensioni, sfide serrate e colpi di scena. A dare il via alle competizioni è stata la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che ha deciso di sfidare il team composto da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. L’apertura è stata affidata a un guanto di sfida di ballo dal titolo Attrazione, che ha visto contrapposti Alex e Nicola. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito tra i professori. Se da un lato Celentano ha spiegato di aver ideato la prova pur senza essere certa di come il suo allievo l’avrebbe affrontata, dall’altro Peparini ha messo in dubbio le reali intenzioni della collega, sottolineando come la difficoltà potesse essere legata anche all’esibizione a petto nudo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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