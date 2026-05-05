Marea al Tangram | il talento di Mariachiara Gianfelice a Santeramo

Mariachiara Gianfelice, cantautrice, ha annunciato un concerto al Tangram di Santeramo, dove presenterà il suo nuovo album intitolato Marea. L’album combina elementi di musica pop e colonne sonore, creando un sound ibrido. Il concerto è previsto per una data prossima, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Gianfelice ha già ottenuto riconoscimenti per la sua capacità di mescolare generi diversi e per le sue composizioni originali.

? Cosa scoprirai Chi è la cantautrice che porterà il suo progetto al Tangram?. Come si fondono pop e colonne sonore nel nuovo album Marea?. Perché la rassegna BrandNew punta sui piccoli spazi di aggregazione?. Dove si terrà l'incontro tra la musica barese e la piazza?.? In Breve Evento parte della rassegna BrandNew attiva dal 24 aprile al 30 maggio 2026.. Progetto musicale sotto l'etichetta Dischi Uappissimi in Piazza Berlinguer.. Obiettivo valorizzare piccoli spazi di aggregazione sociale a Santeramo in Colle.. Musica pop e cantautorato per rafforzare l'identità culturale del territorio pugliese.. Giovedì 7 maggio alle ore 21:30, la piazza di Santeramo in Colle ospiterà il concerto di Marea presso il locale Tangram, inserito nella rassegna musicale BrandNew.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marea al Tangram: il talento di Mariachiara Gianfelice a Santeramo Notizie correlate Marea live al TangramGiovedì 7 maggio, per la rassegna BrandNew, arriva al Tangram Marea!Un live intimo, luminoso, fatto di parole che restano sospese e melodie che... Leggi anche: Al Rufio Bar di Brescia “Improvvisazione Emotiva” con Mariachiara Febbrari