Al Rufio Bar di Brescia Improvvisazione Emotiva con Mariachiara Febbrari
Domenica 22 marzo alle ore 18, al Rufio Cocktail Bar di Brescia in via Portapile 191, si terrà “Improvvisazione Emotiva”, un evento musicale ideato dalla psicologa e pianista Mariachiara Febbrari. L’iniziativa prevede un’esperienza partecipata e creativa, con un focus sull’improvvisazione musicale. L’appuntamento si svolge nel contesto del locale, offrendo un momento di musica dal vivo.
L'iniziativa propone un format originale: un'improvvisazione a quattro mani che prende forma nel momento stesso dell'esecuzione, senza spartito e senza possibilità di replica. Il pubblico non sarà semplice spettatore, ma parte integrante del processo creativo, contribuendo all'atmosfera e all'energia che guideranno la performance. L'evento unisce musica dal vivo e aperitivo, creando un'occasione di incontro e condivisione in uno spazio raccolto. Proprio per mantenere il carattere intimo dell'esperienza, i posti sono limitati ed è richiesta l'iscrizione obbligatoria.
