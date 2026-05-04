Marea live al Tangram

Giovedì 7 maggio, il teatro Tangram ospiterà il concerto di Marea nell'ambito della rassegna BrandNew. L’evento sarà un live intimo, caratterizzato da parole che sembrano sospese e melodie che richiamano un’atmosfera fragile e profonda. La serata promette di regalare un’esperienza musicale intensa, con un coinvolgimento diretto tra artista e pubblico. La performance si svolgerà in un ambiente luminoso e raccolto, ideale per ascolti attenti e partecipazione emozionale.

Giovedì 7 maggio, per la rassegna BrandNew, arriva al Tangram Marea!Un live intimo, luminoso, fatto di parole che restano sospese e melodie che sembrano arrivare da un luogo fragile e profondissimo.Marea è il progetto di Mariachiara Gianfelice, cantautrice e pianista barese di Dischi Uappissimi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate La musica come spazio di inclusione, al Piccolo in scena la Tam Tangram BandSabato 7 marzo, alle ore 21, al Teatro Il Piccolo di Forlì, l'Associazione di volontariato Sintonia, con la collaborazione di Cosascuola music... Marèa Bari inaugura la stagione 2026: festa sul mare il 25 aprile con live music, dj set e street foodMarèa apre ufficialmente la nuova stagione 2026 e lo fa con una grande festa inaugurale in programma sabato 25 aprile a Bari, pronta a diventare uno...