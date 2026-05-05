Antonio Conte, tecnico del Napoli, è stato il più bersagliato dagli sfottò dei tifosi dell'Inter, neo campione d'Italia. Era a Napoli con la famiglia per godersi due giorni di riposo. ma gli sfottò sono partiti già prima di Inter-Parma con lo striscione dell’allenatore azzurro portato al guinzaglio da Cristian Chivu. Non appena è partita la festa scudetto a Milano, sono spuntate anche le prese in giro sui social: “Stanno riformulando le tabelle”, “Lo scudetto contro gli intoccabili Conte e Allegri”, “Quando Conte perde, vince il calcio”, “Conte ha già detto che bisogna portare rispetto al Napoli ancora campione d’Italia?”, “Conte è riuscito a perdere lo scudetto contro uno stagista, dopo un mercato da 200 milioni, il miracolato è caduto”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marcus Thuram, sfottò social per Conte: "E adesso… si balla!"

Notizie correlate

Leggi anche: Perché questo Marcus Thuram non è quello che conosciamo

Juventus, Marcus Thuram dell’Inter nuovo obbiettivo per l’attaccoMarcus Thuram in bianconero? Si è parlato molto in questi giorni dello scenario di mercato che vedrebbe Marcus Thuram in uscita dall’Inter per...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Thuram e Calhanoglu si sfogano in diretta social dopo lo scudetto dell'Inter: C'è gente che ci odia, ci vuole ammazzare; Festa Inter, il gruppo celebra Chivu. Marotta: Puntato su di lui senza remore. Lautaro: Il mister ha cambiato l'aria. Il tecnico ricambia: Ragazzi meravigliosi; Inter, notte di festa a Milano per lo scudetto: anche i giocatori in Piazza Duomo coi tifosi; Sorridi, è bellissimo. Thuram prende in giro McTominay sui social: ricordate cosa accadde lo scorso anno al Maradona? | FOTO.

Thuram e Calhanoglu si sfogano in diretta social dopo lo scudetto dell'Inter: C'è gente che ci odia, ci vuole ammazzareL'attaccante nerazzurro festeggia il 21° titolo con una live insieme ai compagni di squadra, ma punta il dito contro gli haters ... corrieredellosport.it

Siparietto social Thuram-Calhanoglu che richiama lo scudetto di due anni fa: Lautaro è a spasso coi suoi cani...Dov'è Lauti? incalza Marcus Thuram nella live fatta su Instagram con Hakan Calhanoglu come da tradizione il giorno dopo la notte di Piazza Duomo. Non lo so. Fuori con i suoi cani, no? ha prontamen ... msn.com

Thuram e quel post che fa discutere: riferimento a Conte Nel calcio moderno, anche un dettaglio social può accendere il dibattito. E l’ultimo post di Marcus Thuram non è passato inosservato. L’attaccante dell’Inter, fresco Campione d’Italia, ha pubblicato uno - facebook.com facebook

I sassolini di Marcus Thuram... x.com