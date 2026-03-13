Juventus Marcus Thuram dell’Inter nuovo obbiettivo per l’attacco

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un possibile trasferimento di Marcus Thuram dall’Inter alla Juventus. La trattativa riguarda il passaggio del calciatore francese, attualmente in forza all’Inter, con l’obiettivo di farlo approdare in bianconero e riunirlo con il fratello. La notizia ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati di calcio.

Marcus Thuram in bianconero? Si è parlato molto in questi giorni dello scenario di mercato che vedrebbe Marcus Thuram in uscita dall’Inter per riunirsi con il fratello in bianconero. “La Juventus segue in maniera molto attenta la situazione legata a Marcus Thuram, che in estate può lasciare l’Inter.” Lo ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Marcus Thuram dell’Inter nuovo obbiettivo per l’attacco Articoli correlati Thuram Juventus, il rapporto con Marcus e l’esultanza nella super sfida contro l’Interdi Redazione Inter News 24Thuram Juventus, il centrocampista bianconero torna sulla vittoria contro l’Inter, sul legame con il fratello Marcus e sul... Leggi anche: Inter, Chivu punta su Lautaro-Thuram: notte europea per Marcus MCKENNIE all'INTER Affari a ZERO, 'caso' Thuram, scudetto e polemiche || INTER ZONE EP. 75 Aggiornamenti e notizie su Marcus Thuram Temi più discussi: Juventus, idea Marcus Thuram? Cosa filtra, l'idea dell'Inter e tutta la verità; Rumors su Marcus Thuram e la Juve per l’estate: cosa risulta a Matteo Moretto sulla pista; Perché Thuram non gioca il derby Milan-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza; La Juventus vuole ricongiungere i fratelli Thuram? L'insider di mercato fa chiarezza sulla clamorosa ipotesi di mercato. Juventus, idea Marcus Thuram? La verità sul colpo dall’InterVoci su Marcus Thuram alla Juventus: ecco cosa filtra sul futuro dell’attaccante dell’Inter e sul possibile scenario di mercato. europacalcio.it Marcus Thuram alla Juventus: la clamorosa rivelazione in vista dell’estateLa Juventus starebbe osservando molto da vicino la situazione legata al futuro di Marcus Thuram. E’ questa l’indiscrezione di ... fantamaster.it La Juventus osserva l’evoluzione della situazione Marcus Thuram È chiaro che ad ora resta un suggestione, una pista che la Juve segue da lontano capendone le evoluzioni, ma potendo scegliere l’obiettivo principale dei bianconeri per l’attacco sarebbe pr - facebook.com facebook #Juve valutazioni interne su Marcus #Thuram x.com