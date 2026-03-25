In campo, Marcus Thuram ha segnato un solo gol nelle ultime dieci partite di campionato giocate. Durante questo periodo, ha avuto meno occasioni da rete e ha tirato meno volte rispetto alle partite precedenti. La sua presenza in attacco appare diminuita rispetto al passato, con una riduzione delle opportunità di segnare.

La speranza è che Marcus faccia come i fiori in primavera. I tifosi dell’Inter non vedono l’ora che Thuram si sblocchi e rifiorisca. La fine dell’inverno è stata opaca, grigia, con un solo gol in campionato nelle ultime 12 partite. Da quando si è fatto male Lautaro, non ha mai segnato. A Firenze, quasi costretto al “lavoro sporco”, ha giochicchiato senza brillare: nessuna conclusione, nessun tiro in porta, niente. Thuram è entrato in una spirale negativa. La speranza dei tifosi nerazzurri è che l’aria della nazionale gli faccia bene. L’ultimo gol in Serie A risale all’8 febbraio contro il Sassuolo. Nel 2026 ha segnato solo al Mapei e contro il Torino in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché questo Marcus Thuram non è quello che conosciamo

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