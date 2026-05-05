La comunità di Castelnovo Monti ha ricordato il professor Umberto Casoli, morto a 94 anni. I funerali si sono svolti sabato scorso nella Pieve del paese. Casoli, definito “uomo delle istituzioni” da un collega, ha lasciato un segno importante nella zona. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici, familiari e cittadini. La sua figura è stata ricordata come un punto di riferimento e un esempio di dedizione alle istituzioni pubbliche.

La scomparsa del professor Umberto Casoli, deceduto a 94 anni e i cui funerali si sono svolti sabato scorso alla Pieve di Casatelnovo Monti, ha lasciato un grande vuoto nella comunità di Castelnovo Monti e non solo. Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio ai familiari e memorie da parte di chi ha avuto modo di conoscere lo spirito collaborativo del prof. Casoli tra cui l’ex sindaco di Castelnovo Gianluca Marconi che lo ricorda così: "Umberto Casoli, castelnovese autentico, profondo conoscitore della storia e della vita del nostro paese. Una persona squisita, colta, gentile, sempre disponibile al dialogo. Lo ricordo in particolare nella sua attività politica: quando ero sindaco fu candidato per il centrodestra e poi capogruppo di opposizione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marconi ricorda. Umberto Casoli: "Uomo delle istituzioni"

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