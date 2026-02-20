Firenze apre la mostra ' L’Italia di Giovanni Spadolini Politico e uomo delle istituzioni

Il 20 febbraio 2026, a Firenze, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia annuncia l’apertura della mostra dedicata a Giovanni Spadolini, morto nel 1994. La causa è il suo ruolo di primo piano nella politica italiana e la sua lunga carriera come ministro e presidente del Consiglio. L’esposizione presenta foto, documenti e oggetti personali, offrendo uno sguardo diretto sulla sua vita pubblica e privata. La cerimonia di inaugurazione si terrà martedì 24 febbraio alle 12 in Via Pian dei Giullari 36A. La mostra resterà aperta fino a fine aprile.

Firenze, 20 febbraio 2026 – Martedì 24 febbraio alle 12 – nella sede di Via Pian dei Giullari 36A - la Fondazione Spadolini Nuova Antologia inaugura la mostra storico-documentaria " L'Italia di Giovanni Spadolini. Politico e uomo delle istituzioni 1972-1994", terza in ordine temporale delle esposizioni promosse annualmente dal 2024 ad oggi, in occasione del centenario della nascita del noto statista fiorentino. L'esposizione ripercorre oltre vent'anni di storia politica e istituzionale italiana attraverso la figura di Giovanni Spadolini, protagonista centrale della vita pubblica del Paese tra il 1972 e il 1994.