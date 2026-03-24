Alatri Marco Ligabue in tour

Da frosinonetoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il "Festa di Piazza" Live Tour di Marco Ligabue fa tappa nella nostra splendida città! Preparatevi a una serata di grande musica, energia e condivisione sotto le stelle. 8 Aprile Ore 21:00 Piazza Santa Maria Maggiore, AlatriNon mancate, sarà una notte indimenticabile! Portate la voglia di cantare. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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