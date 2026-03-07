Stasera, alle 21:30, Marco Ligabue si esibirà al Gusto Bar Bistrot di Rubiera, portando sul palco le canzoni del suo nuovo album intitolato

Marco Ligabue è stasera, dalle 21,30, in concerto al Gusto Bar Bistrot di Rubiera, per portare sul palco le canzoni del suo nuovo disco " Maps - Manuale Alternativo Per Sentire ". L’album è un viaggio personale e profondo attraverso le emozioni e le riflessioni dell’artista, diviso in due parti: "La Geografia del Mondo e "La Geografia Interiore". L’uscita dell’album è stato anticipato da uno showcase all’Hard Rock Cafe di Milano e da un instore a Roma a Discoteca Laziale, lo scorso novembre. Nel frattempo, Marco e Andrea Barbi stanno portando avanti il loro percorso come ambasciatori delle 44 Dop e Igp dell’Emilia Romagna. Questa collaborazione è nata dal successo del primo libro di Marco, "Salutami tuo fratello", scritto durante il lockdown. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il manuale alternativo di Marco Ligabue

Leggi anche: Marco Ligabue presenta il suo nuovo album a Treviglio

Marco Ligabue apre il programma dei concerti in piazza a CelloleIl Comune di Cellole ha organizzato il Concerto di Natale con Marco Ligabue e la band.

intervista a Marco Ligabue

Contenuti e approfondimenti su Marco Ligabue.

Temi più discussi: Il manuale alternativo di Marco Ligabue; Rubiera, Marco Ligabue al Gusto bar bistrot emiliano; Marco Ligabue: un concerto a Rubiera per presentare il nuovo album.

Marco Ligabue presenta il suo nuovo album a RubieraRUBIERA (Reggio Emilia) – Sabato 7 marzo Marco Ligabue porterà sul palco di Gusto Bar Bistrot Emiliano in Via Nelato 9 a Rubiera il suo nuovo progetto discografico M.A.P.S., un viaggio musicale tra na ... reggionline.com

La filosofia di Marco Ligabue. Il mio Manuale Alternativo Per Sentire: Prendo sempre la vita come viene...Il bello è che in famiglia quello a cui mamma Rina si raccomanda di rallentare, di fare un po’ meno, è lui. Apprensione che a Marco Ligabue, fratello con le scarpe da tip tap armato di chitarra e di ... ilgiorno.it

Marco Ligabue live Sabato 7 marzo, una serata di musica vera e grandi emozioni, con la presentazione del nuovo disco Un appuntamento imperdibile, vi aspettiamo! Dalle 21:30 Gusto Bar Bistrot – Via Melato 9, Rubiera Info e prenotazioni: 335 8181 - facebook.com facebook