A Sanremo 2026, Laura Pausini ha affermato di avere ancora il numero di telefonino di Gianluca Grignani, sottolineando che non è mai stato modificato. Ha aggiunto che, se il collega desidera, può chiamarla senza problemi. La cantante ha parlato in modo diretto, senza fare riferimenti a eventuali motivazioni dietro i suoi commenti.

SANREMO – “Il mio numero ce l’ha, non è mai cambiato. Se vuole chiamarmi, io sono qui”. Laura Pausini replica così, in conferenza stampa, a chi le chiede un commento su quanto accaduto ieri sul palco durante il duetto di Luché con Grignani Grignani, quando il cantante dopo l’esibizione ha chiesto il numero della cantante a Carlo Conti. Una frecciata che ha come riferimento i dissapori nati tra i due la scorsa estate dopo che Laura aveva inciso la cover di ‘La mia storia tra le dita’ di Grignani e il cantautore l’aveva bacchettata sui social per non aver sottolineato chi fosse l’autore del brano e per aver modificato il testo, alterandone il significato originale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026, Pausini: “Grignani il mio numero ce l’ha, non è mai cambiato”

Leggi anche: Sanremo 2026, Pausini: “Grignani? Il mio numero ce l’ha, mai cambiato”

Sanremo 2026, Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: “Il mio numero ce l’ha, mai cambiato” | VIDEOLaura Pausini replica a Gianluca Grignani: la cantante ha risposto al collega nel corso della conferenza stampa quotidiana in vista della quinta e...

Contenuti utili per approfondire Sanremo.

Temi più discussi: Il mio numero ce l'ha, se vuole..., Pausini replica alla frecciata di Grignani a Sanremo; Sanremo 2026: Laura Pausini risponde a Gianluca Grignani; Sanremo. Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: Ha già il mio numero; Grignani, nuova polemica con Pausini. Nei fiori c'è il suo numero di telefono?. E lei replica: Ce l'ha già, mai cambiato. Aspetto quello che vuole.

Sanremo 2026, Laura Pausini replica a Gianluca Grignani: Il mio numero ce l'ha, mai cambiato | VIDEOLaura Pausini replica a Gianluca Grignani: la cantante ha risposto al collega nel corso della conferenza stampa quotidiana in vista della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026. Grignani, ... tpi.it

Pausini e Grignani: lo scambio di battute prima della finale di Sanremo 2026la breve replica di Laura Pausini a Gianluca Grignani a Sanremo 2026 e il quadro della storia che li ha coinvolti negli ultimi anni ... notizie.it

E il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo è Sal Da Vinci "Questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia e alla mia città: Napoli" Che ne pensate Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti! #radio10 facebook