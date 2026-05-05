Maranello | bilancio in salute e meno tasse per le famiglie

Il Comune di Maranello ha presentato un bilancio che si mantiene stabile, con un focus sulla riduzione delle tasse per le famiglie. Sono previste aliquote fiscali più basse e interventi per salvaguardare i servizi pubblici in vista di possibili tagli da parte dello Stato. La manovra mira a contenere gli oneri fiscali e sostenere i cittadini, mantenendo l’equilibrio tra entrate e uscite del bilancio comunale.

? Cosa scoprirai Come farà il Comune a proteggere i servizi dai tagli statali?. Quali aliquote fiscali verranno ridotte per aiutare il portafoglio delle famiglie?. Come verranno utilizzati i 1,2 milioni di euro per i nuovi investimenti?. Perché la gestione di Maranello Patrimonio garantisce così tanti fondi al territorio?.? In Breve Copertura spese servizi attestata al 60,28% grazie a entrate extra-tributarie e fondi esterni.. Oltre 16,5 milioni di euro destinati a progetti locali tra il 2023 e il 2025.. Nuovi investimenti per 1,2 milioni di euro portano la spesa annuale a 8 milioni.. Riduzione aliquote fiscali per mitigare l'impatto economico sulle famiglie di Maranello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maranello: bilancio in salute e meno tasse per le famiglie Notizie correlate Caserta tra le città meno care d’Italia: famiglie meno colpite dal caro vitaIn un’Italia sempre più alle prese con l’aumento del costo della vita, arrivano segnali positivi per il territorio casertano. Leggi anche: Silea blocca le tasse: 45.000 euro per aiutare le famiglie Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fratelli d’Italia Maranello: Bilancio in salute? Allora basta alibi: il Governo non è il problema; Il rendiconto del Comune: In due anni investiti 16 milioni; Approvato il rendiconto di gestione 2025, preoccupano i tagli del Governo centrale; Maranello, approvato il Rendiconto 2025: aliquote ridotte, servizi protetti dai rincari e nuova spinta agli investimenti. Fratelli d’Italia Maranello: Bilancio in salute? Allora basta alibi: il Governo non è il problemaLe dichiarazioni dell’assessore Nostrini al bilancio sul rendiconto 2025 del Comune di Maranello ci consegnano un quadro chiaro: conti in ordine, indebitamento in calo, investimenti in crescita e una ... sassuolo2000.it Nasce a Maranello centro medico Ferrari con tecnologie Philips all'avanguardiaNasce a Maranello un Centro Diagnostico con tecnologie all'avanguardia, realizzato in meno di due mesi, per erogare servizi di prevenzione e diagnosi avanzata per i dipendenti della Ferrari e per ... ansa.it Ferrari - Ferrari added a new photo — in Maranello. - facebook.com facebook #Bergonzi: "E' stato un grave errore quello della #Ferrari di aver detto ad #Antonelli 'No sei troppo piccolo' quando lui ha bussato alle porte di Maranello. #TotoWolff lo ha messo al posto di Hamilton invece.." x.com