Il Comune ha deciso di sospendere temporaneamente l'aumento delle tasse per il 2026, mettendo a disposizione un fondo di 45.000 euro destinato ad aiutare le famiglie. Di questa somma, 18.000 euro sono stati assegnati specificamente per supportare i nuclei familiari in difficoltà. La decisione è stata annunciata ufficialmente e mira a ridurre l'impatto delle tasse sui cittadini nel prossimo anno.

? Cosa sapere Silea blocca le tasse per il 2026 con un pacchetto da 45.000 euro.. Il Comune destina 18.000 euro alle famiglie colpite dai rincari delle bollette energetiche.. A Silea, il 13 aprile scorso, l’Amministrazione comunale e le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, insieme alle organizzazioni dei pensionati SPI, FNP e UILP, hanno definito gli equilibri economici per il 2026 attraverso la firma di un accordo sulla contrattazione sociale. La decisione di non incrementare le imposte e le tariffe comunali per il prossimo anno nasce dalla necessità di proteggere il potere d’acquisto delle famiglie, schiacciate dall’impennata delle bollette energetiche e dalla riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silea blocca le tasse: 45.000 euro per aiutare le famiglie

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