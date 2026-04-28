Tentata estorsione ed esplosione di colpi contro un' auto | scatta l' arresto

Nella mattinata di lunedì 27 aprile 2026, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni a Brindisi. L’arresto è scaturito in seguito a un episodio in cui l’individuo è stato accusato di tentata estorsione e di aver esploso colpi contro un’auto. La vicenda si è verificata nel centro della città, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

BRINDISI - Un 30enne brindisino è stato arrestato nella mattinata di ieri, lunedì 27 aprile 2026, dai carabinieri. Su di lui pende l'accusa di aver messo in piedi un tentativo estorsivo e di aver esploso due colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'auto sulla quale era a bordo la persona offesa.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Colpito con una mazza davanti casa, quarantenne finisce in ospedale: un arresto per tentata estorsioneC’è una storia di tentata estorsione dietro l’aggressione a colpi di mazza ai danni di un quarantenne, ferito in varie parti del corpo a Camastra. Il caso dei carabinieri indagati per tentata estorsione, l’arresto del turista a cui chiedono 102mila euro di danni: «Ma un video li smentisce»La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati quattro carabinieri con le accuse di tentata estorsione, lesioni e calunnia in relazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tentata estorsione ed esplosione di colpi contro un'auto: scatta l'arresto; Tentata estorsione al Big Town. La Cassazione boccia il ricorso, la condanna diventa definitiva; Caso Mollicone, il perito balistico: Il brigadiere Tuzi è stato ucciso dalla persona che ha incontrato alla diga. Estorsione tentata e tenuità del fatto: svolta della ConsultaIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia doveva decidere in ordine a una richiesta di archiviazione, per particolare tenuità del fatto, formulata dal pubblico ministero ... diritto.it Fabrizio Corona al contrattacco: Denuncio Mediaset per tentata estorsione. Non vogliono farmi lavorare. Azienda pronta alla controquerelaIn sostanza, secondo il difensore non vogliono fargli fare quelle serate, non vogliono farlo lavorare, l'hanno silenziato sui social e ora vogliono silenziarlo anche così. Per questo, dato che si ... ilgiorno.it Mignano Montelungo / Presenzano – Tentata estorsione e minacce al sindaco Maccarelli, revocata la misura cautelare all’imprenditore - facebook.com facebook