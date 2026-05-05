Un manifesto contro il degrado si concentra sull'importanza di collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per migliorare la sicurezza e il decoro nelle aree urbane. In particolare, l'esempio di viale Vittorio Veneto evidenzia come la presenza costante sul territorio e l'impegno della comunità siano strumenti chiave per affrontare problemi di spaccio e microcriminalità. Daniela Forconi è una figura conosciuta e attiva nella zona, impegnata in queste iniziative.

Sicurezza, presenza sul territorio e partecipazione dei cittadini. Sono questi i punti attorno a cui ruota l’esperienza di Daniela Forconi, volto noto e combattivo della zona di viale Vittorio Veneto, da anni alle prese con problemi di degrado, spaccio e microcriminalità. Una realtà complessa, fatta di alti e bassi, che negli ultimi tempi ha visto però qualche segnale di miglioramento grazie alla mobilitazione diretta dei residenti. È stata proprio dal basso, infatti, che è nata l’idea di creare un comitato civico capace di portare all’attenzione delle istituzioni le criticità della zona. "L’obiettivo era chiaro: intervenire su alcune attività diventate ricettacolo di spacciatori e situazioni di illegalità diffusa", spiega Forconi, oggi candidata al consiglio comunale con la lista Targetti, L’Alternativa c’è.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manifesto anti degrado. L’esempio viale Veneto: "Necessario fare rete"

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