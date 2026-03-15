Approfondimenti Asvis – Fare la pace Cosa significa fare educazione oggi? L’esempio di Save the Children

Un approfondimento di ASviS analizza il concetto di educazione oggi, prendendo come esempio le iniziative di Save the Children. La coordinatrice del gruppo di lavoro sul Goal 4 “Istruzione di qualità” spiega le sfide e le strategie adottate per promuovere un’educazione più inclusiva e accessibile. L'articolo si concentra sui metodi e sulle attività concrete messe in campo per migliorare l’apprendimento e le opportunità dei bambini e dei giovani.

Testo di Giordana Francia, coordinatrice Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 4 “Istruzione di qualità”, pubblicato sul sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, il 19 febbraio 2026 In Kasai, provincia della Repubblica Democratica del Congo, fare educazione significa combattere la discriminazione, ridurre la violenza e aiutare le bambine a ridefinire il proprio futuro. Le due esperienze presentate offrono una visione potente e complementare di cosa significhi “fare educazione” in contesti profondamente diversi: da un lato la sensibilizzazione e la cittadinanza globale in un contesto di pace, dall’altro l’emancipazione e la sopravvivenza in un contesto segnato da conflitti e povertà estrema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Crisi demografica e istruzione: il dossier di ASviS e Save the Children per guidare la Valutazione Impatto GenerazionaleLa Legge 1672025 introduce la Valutazione di Impatto Generazionale: il Governo misurerà gli effetti delle norme sui giovani. Leggi anche: Milano Cortina, Hiba tedofora per la pace per Save The Children Approfondimenti e contenuti su Approfondimenti Asvis Temi più discussi: La parità di genere come precondizione della sostenibilità; Approfondimenti ASviS - Futuro del lavoro e Agenda 2030: governare la trasformazione, non inseguirla; PNRR, per lo sviluppo sostenibile servono ancora 20 miliardi: il report ASviS; Auguri ASviS. 10 anni di Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. ASviS: L’obbligo di Valutazione di impatto generazionale delle nuove leggi traguardo storicoLa Camera approva definitivamente la Vig, proposta dall’ASviS fin dal 2016, per rendere le leggi più attente ai giovani e alle future generazioni, come previsto dalla riforma costituzionale del 2022. ansa.it ASviS: Le sfide della transizione: capitali, competenze e regole per crescereUltimo appuntamento con ASviS per gli eventi dedicati all’approfondimento dei temi contenuti nel Rapporto annuale 'Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità'. Oggi il tema è Le sfide ... ansa.it Il cantante di origini albanesi, Ermal Meta, vince il premio People & Planet Lab per il suo brano Stella Stellina. La premiazione come brano più sostenibile è promossa da ASviS, Rai Radio e TIM. “Qualcuno vuole farci credere che alcuni bambini siano più ugu facebook Asvis ed Ecco lanciano un appello al #Governo: la scelta dei vertici di #Eni, #Enel, #Terna e #Snam deve premiare chi punta davvero sulla transizione verde. Senza una guida orientata alla #sostenibilità, l'Italia rischia di perdere competitività e di pagare caris x.com