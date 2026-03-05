Mercatino di Mani Creative e Fiera del disco

Il 8 marzo 2026 si terrà il mercatino di Mani Creative e la Fiera del disco a Piazzola sul Brenta. La giornata prevede la riapertura del mercatino, che si svolgerà di domenica nella località veneta. L’evento si svolge nel centro della cittadina e coinvolge espositori e appassionati di musica e artigianato. La manifestazione è prevista senza interruzioni o modifiche rispetto alle edizioni precedenti.

l'8 marzo 2026. Ritorna domenica il magnifico mercatino di Mani Creative a Piazzola Sul Brenta. In contemporanea alla Fiera del Disco nella Sala Filatura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Mercatino dei fumetti, del disco e del vintageFirenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo. Una raccolta di contenuti su Mercatino di Mani Creative e Fiera del.... Argomenti discussi: Vite Creative: Le ingegnose Mani Creative di Reggello e la loro instancabile attività di beneficenza. Vite Creative: Le ingegnose Mani Creative di Reggello e la loro instancabile attività di beneficenzaQuesto gruppo è nato così, fra donne che si conoscevano in paese e che decisero di incontrarsi una volta a settimana, circa dal 2017. Così esordisce Manuela Nocentini, portavoce del gruppo Mani Cre ... valdarnopost.it Mostra mercato, Mani&cuore e Mercatino di Natale con il CalcitArezzo, 3 dicembre 2025 – Tanti appuntamenti a dicembre con il Calcit. Prosegue la Mostra mercato presso i locali a piano terra del Circolo artistico di Arezzo in Corso Italia n. 108 fino a Lunedì 8 ... lanazione.it