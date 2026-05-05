Mangia idea medaglie I priori pensano a Landi Fiorini e Pianigiani

Un musicista molto apprezzato, noto anche per essere stato sostenuto da artisti come Gianna Nannini, è al centro di un'importante vicenda legale. Le indagini riguardano alcune medaglie e riconoscimenti, mentre i magistrati stanno esaminando le attività di Landi, Fiorini e Pianigiani. La procura ha disposto accertamenti specifici, senza ancora formulare accuse formali, e le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i fatti.

di Laura Valdesi SIENA Il musicista amato anche da Gianna Nannini, Fabio Pianigiani. Il collezionista e filatelico che ha tutelato la memoria di Siena con la sua attività certosina ma attenta alla tradizione di una città che la reca nel suo dna, acquistando insieme ad altri due brucaioli, Danilo Boschi e Guerriero Cappannoli, il mitico Urbino: Pier Guido Landi. E poi un altro nome che ha fatto della raccolta delle memorie paliesche e del racconto senza filtri dei suoi personaggi la missione, insieme ad un gruppo di appassionati: Michele Fiorini con i suoi ’Ricordi di Palio’. Queste le figure a cui i priori starebbero pensando per la medaglia di civica riconoscenza, da sottoporre al Concistoro del Mangia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mangia, idea medaglie. I priori pensano a Landi, . Fiorini e Pianigiani Notizie correlate Via dei Priori celebra le donneIn occasione della Giornata internazionale della donna Via dei Priori, a Perugia, si tinge di giallo e si presta a celebrare valori come amicizia,... Leggi anche: L’ex sindaco Pianigiani riparte dal volontariato dopo la delusione politica