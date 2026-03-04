In occasione della Giornata internazionale della donna, Via dei Priori a Perugia si distingue per aver scelto di colorarsi di giallo. La strada si prepara a ospitare iniziative dedicate alla celebrazione delle donne, promuovendo valori come amicizia, rispetto, creatività e bellezza. L’evento coinvolge la comunità locale e mira a mettere in evidenza l’importanza di questa ricorrenza.

In occasione della Giornata internazionale della donna Via dei Priori, a Perugia, si tinge di giallo e si presta a celebrare valori come amicizia, rispetto, creatività e bellezza. In programma, sabato 7 e domenica 8 marzo, diverse iniziative ed esperienze immersive a cura dell’associazione Priori aps, con il patrocinio del Comune di Perugia e Aics Perugia. Tra le vetrine a tema, spazio a laboratori con carta riciclata e laboratori di cioccolata, specialità gastronomiche, sconti e offerte nei negozi della via e aperitivi speciali come ‘Il vaso è mio, decido io’, per imparare a decorare vasi di ceramica, sabato dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Perugia, festa grande in via dei Priori: Parma taglia il traguardo dei 50 anni

Una raccolta di contenuti su Via dei Priori celebra le donne.

