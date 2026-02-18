L’ex sindaco Pianigiani riparte dal volontariato dopo la delusione politica

Valerio Pianigiani sceglie di tornare all'impegno sociale dopo aver perso le elezioni e si dedica ora al volontariato. La decisione nasce dalla frustrazione per l'esito delle ultime consultazioni politiche, che lo ha portato a cercare nuove strade. Nei giorni scorsi, ha pubblicato sui social un messaggio in cui invita a ripartire, questa volta lontano dalla politica attiva. Tra le sue attività recenti, si segnala la partecipazione a progetti di assistenza nella comunità locale.

"Si riparte!". Lo annuncia Valerio Pianigiani con un post affidato ai social. Ma stavolta la politica non c'entra. L'ex sindaco di Figline e Incisa, dimessosi a novembre con decadenza esecutiva dall'11 dicembre, torna in pista, ma seguendo l'altra sua grande passione, quella a cui ha dedicato gran parte della sua vita: il volontariato. Il 21 febbraio nella sala soci Coop di Figline presenterà il suo libro "Sto provando a camminare sui trampoli". Lo ha scritto con Angelo Australi e ripercorre venti anni di volontariato in Camerun; una storia fatta di incontri, domande, tentativi, ma anche equilibrio cercato e (a volte) perso.