Lumière & Musique | il concerto si sposta nel Duomo di Avellino

Il concerto Lumière & Musique si sposta nel Duomo di Avellino a causa dell’elevato numero di prenotazioni, che hanno reso impossibile la location originale. Giovedì 19 febbraio 2026, alle 21, i musicisti si esibiranno tra le navate storiche della chiesa, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

Inizialmente previsto nella cripta, il concerto è stato spostato nel Duomo a causa dell'enorme richiesta di posti: le prenotazioni hanno infatti registrato il tutto esaurito in soli tre minuti. Una risposta entusiasta che conferma il forte legame del pubblico con la musica da film, capace di evocare emozioni senza tempo. "Lumière & Musique" promette un'esperienza immersiva, dove note e luce si incontrano per regalare al pubblico un momento di intensa suggestione. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e della musica dal vivo.

