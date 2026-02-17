‘Cultura in Città’ ‘Lumiere & Musique si sposta al Duomo di Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione degli ultimi appuntamenti della rassegna "Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini", organizzata dal Comune di Avellino con la produzione esecutiva di Everlive Italia Srl, si forniscono indicazioni aggiornate relative agli eventi in programma da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026. Si comunica in particolare un cambio di location per lo spettacolo "Lumière & Musique: la Musica del Grande Cinema a Lume di Candela", in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21:00. Vista la straordinaria richiesta di partecipazione e l'esaurimento delle prenotazioni in pochi minuti, l'evento — inizialmente previsto presso la Cripta del Duomo — si terrà presso il Duomo di Avellino, location che consentirà di ampliare significativamente la capienza e permettere la partecipazione di un pubblico più ampio.