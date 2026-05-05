Maneggio Villa Glori dopo la revoca del gestore moroso pronto un progetto per la disabilità
Dopo un anno dalla revoca dell’affidamento al gestore moroso, il Comune di Roma ha ripreso in mano la gestione del maneggio di Villa Glori. Attualmente, il centro è temporaneamente gestito dalla società sportiva dilettantistica “Audace Savoia - Talento & Tenacia”, collegata all’Asp Asilo Savoia. Nei prossimi mesi, si prevede l’avvio di un progetto dedicato ai servizi per le persone con disabilità.
E' trascorso un anno da quando il Comune di Roma ha ripreso la gestione del centro ippico di Villa Glori, affidandola temporaneamente alla società sportiva dilettantistica “Audace Savoia - Talento & Tenacia”, progetto dell'Asp Asilo Savoia. Adesso, il consiglio del II municipio chiede che si.🔗 Leggi su Romatoday.it
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