Terni largo Villa Glori | Ripristinare la configurazione originaria significa restituire allo spazio la natura di campo continuo

A Terni, nel largo Villa Glori, si discute sulla possibilità di ripristinare la configurazione originaria dell’area, considerando questa operazione come un modo per restituire alla piazza la sua caratteristica di spazio aperto continuo. La questione riguarda direttamente la tutela dello spazio pubblico e la sua progettazione, temi spesso trascurati nel dibattito urbano recente.

Intervento di Danilo Sergio Pirro: “La tutela dello spazio urbano contemporaneo passa attraverso una pratica della sottrazione” “La vicenda recente di Largo Villa Glori consente di riportare al centro della riflessione un tema spesso eluso nel dibattito urbano contemporaneo: la natura dello spazio pubblico come opera di concezione architettonica e, conseguentemente, la necessità della sua tutela. L’equivoco da cui muove l’intervento attuale è apparentemente marginale, ma in realtà decisivo. Esso consiste nello scambiare lo spazio urbano per un supporto indifferente, suscettibile di aggiunte successive, anziché riconoscerlo come struttura compiuta, definita da un equilibrio preciso tra pieni e vuoti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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