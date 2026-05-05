Mandorlini | Buoni segnali dal test contro l’Inter per i playoff

Il team ha svolto un test contro l’Inter che ha prodotto alcuni segnali positivi per la corsa ai playoff. I risultati di questa sessione sono stati analizzati per valutare la condizione dei giocatori in vista delle prossime partite. Restano in dubbio due calciatori, i cui nomi non sono stati ancora ufficialmente comunicati, che potrebbero influenzare le scelte dell’allenatore. La stanchezza fisica accumulata durante la stagione potrebbe incidere sulle prestazioni di domenica.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la stanchezza fisica la prestazione dei giocatori domenica?. Chi sono i due calciatori ancora in dubbio per i playoff?. Quali automatismi tattici ha cercato di testare Mandorlini contro l'Inter?. Perché il vantaggio di testa di serie è fondamentale per il Ravenna?.? In Breve Pareggio 1-1 con gol di Tenkorang al 5° e Zuberek al 40° minuto.. Poluzzi, Fischnaller e Lonardi recuperati; incertezza per Rossetti e Calandrini.. Ritorno in casa fissato per mercoledì 13 maggio al campo Benelli.. Ritiro ad Acquapartita per gestire lo stacco di 21 giorni dalla Vis Pesaro.. Il tecnico Mandorlini valuta i segnali positivi del test contro l’Inter under 23 per preparare il Ravenna ai playoff nazionali che inizieranno domenica prossima in trasferta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mandorlini: “Buoni segnali dal test contro l’Inter per i playoff Notizie correlate Leggi anche: Il Ravenna entra nella settimana decisiva: "Buoni segnali dal test con l’Inter U23" Ravenna, test playoff. Al Benelli l’Inter U23Il Benelli aprirà anzitempo i battenti – anche se la sfida per motivi organizzativi sarà a porte chiuse – per una partita di avvicinamento ai playoff...