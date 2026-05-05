Il Ravenna si avvicina alla settimana cruciale con segnali positivi provenienti dal test contro l’Inter U23. Domani sera si svolgeranno le partite del secondo turno dei playoff a girone, e tra le qualificate verrà deciso l’avversaria del Ravenna nel primo turno dei playoff nazionali, una sfida che si disputerà sulla distanza di 180 minuti. La squadra si prepara ad affrontare questa fase decisiva della stagione.

Domani sera si giocheranno le gare del secondo turno dei playoff a ‘girone’. Dal novero delle qualificate si conoscerà il nome dell’avversaria del Ravenna del 1° turno dei playoff ‘nazionali’, che si giocherà sulla distanza di 180’. I giallorossi – essendo i migliori fra i terzi classificati dei 3 gironi – sanno in partenza di essere ‘teste di serie’. La squadra di mister Andrea Mandorlini scenderà in campo domenica prossima in trasferta per il match di andata, mentre il ritorno al Benelli è in calendario per mercoledì sera. Nel frattempo, il tecnico ravennate ha commentato l’ amichevole disputata sabato pomeriggio al ‘Benelli’ contro l’ Inter under 23, finita 1-1 e caratterizzata dalle reti di Tenkorang al 5’ del primo tempo e di Zuberek al 40’ della ripresa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Ravenna entra nella settimana decisiva: "Buoni segnali dal test con l’Inter U23"

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