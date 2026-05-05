Manchester City pari amaro con l’Everton | Guardiola perde terreno nella corsa Premier Donnarumma protagonista in negativo

Il Manchester City ha concluso con un pareggio per 3-3 la partita contro l’Everton, un risultato che rallenta la corsa alla vetta della Premier League. La squadra di Guardiola, che non ha vinto, ha perso terreno rispetto all’Arsenal in classifica. Durante l’incontro, il portiere Donnarumma ha commesso un errore che ha contribuito a un risultato negativo per la sua squadra.

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